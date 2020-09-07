В суде Лондона возобновятся слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж Фото: REUTERS

В понедельник, 7 сентября, в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли начнется второй этап слушаний по делу об экстрадиции основателя известной громкими разоблачениями организации Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты.

Изначально слушания должны были пройти в мае, но были перенесены на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что процесс займет четыре недели, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский Минюст заочно выдвинул против Джулиана Ассанжа обвинения еще по 17 пунктам. В частности, его обвиняют в шпионаже, публикациях секретной информации, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Если суд признает австралийца виновным по всем 18 эпизодам «преступной деятельности», Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Напомним, за время пребывания на территории посольства Эквадора в Лондоне Ассанж стал отцом двух детей.