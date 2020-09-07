С 7 сентября Греция начнет принимать россиян

Греция с 7 сентября начнет принимать россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 7 сентября, Греция начинает принимать туристов из России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что греческие власти решили открыть границу для россиян, однако пока – как минимум две ближайшие недели, до 21 сентября, – будет разрешен въезд до 500 наших соотечественников в неделю.

При этом у въезжающих должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус и ваучер на отель или другой документ, в котором определено временное место жительства российского туриста в Греции. Самолеты из России будут принимать три греческих аэропорта – в Афинах, Салониках и Ираклионе.

Сообщалось также, что отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, который необходимо иметь при себе для въезда в страну, должен быть сдан не более чем за 72 часа до прибытия, а справка должна быть на английском языке. Проверять наличие такой справки обязаны сотрудники авиакомпании перед посадкой в самолет.

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