В Брюсселе полиция разогнала протестующих против ношения масок

В Брюсселе протестующих против ношения масок разогнали за отсутствие масок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Брюсселя разогнала протестующих против повсеместного ношения защитных масок и других ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Le Soir.

По подсчетам правоохранителей города, на митинг протеста вышли около 400 человек, причем многие из них, несмотря на многочисленные предупреждения стражей порядка, отказывались надеть защитные маски. Кроме того, демонстранты не соблюдали социальную дистанцию.

По словам официального представителя брюссельской полиции Оливье Слосса, сотрудникам правоохранительных органов пришлось разогнать участников митинга именно из-за того, что они упорно отказывались соблюдать меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции и демонстративно игнорировали призывы полицейских.

В Брюсселе в связи с увеличением числа заражений COVID-19 с 12 августа снова ввели обязательное ношение масок на улице, в транспорте и в общественных местах, горожане очень этим недовольны.