«Это не было намеренно»: Джокович извинился за неспортивное поведение на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович попал мячом в женщину-лайнсмена Фото: REUTERS

Сербский теннисист Новак Джокович, который был дисквалифицирован с Открытого чемпионата США за то, что попал мячом в судью, извинился за неспортивное поведение на матче US Open. На своей странице в Instagram он написал, что «эта ситуация очень опечалила» его.

«Организаторы сказали мне, что с линейным судьей все в порядке, она чувствует себя хорошо. Мне жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это не было намеренно», - заверил теннисист.

Новак Джокович добавил, что постарается «извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок».

«Я прошу прощения у организаторов US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, и мне очень жаль», - говорится в сообщении первой ракетки мира.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прославленный серб во время встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой проиграл в первом сете со счетом 6:5. Ударив ракеткой по мячу не глядя, Новак Джокович попал в женщину-лайнсмена, и лишился возможности продолжить участие в турнире.