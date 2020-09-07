Джонсон верит, что торговая сделка по Brexit с ЕС еще возможна

Британский премьер Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский премьер Борис Джонсон не теряет надежду на то, что Великобритания еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, однако страна готова и к провалу переговоров, крайний срок завершения которых – 15 октября.

«Соглашения еще можно достичь. Мы будем напряженно работать в сентябре, чтобы добиться его», - говорится в заявлении главы британского правительства.

Борис Джонсон отметил, что «будет рад», если «даже на этой поздней стадии» ЕС «готов переосмыслить свои позиции» и огласиться с «разумным предложением» Великобритании заключить стандартное соглашение о свободной торговле, «которого ЕС достиг с Канадой и со многими другими странами».

«Но ради достижения этой цели мы не можем поступиться тем, что лежит в основе независимости государства, и не будем этого делать», - добавил премьер.

Если же до 15 октября договориться не получится, и торговую сделку заключить не удастся, по словам Джонсона, «мы все должны будем принять это и двигаться дальше», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года Евросоюз согласился отложить дату выхода Соединенного Королевства из ЕС до 31 января, до этого дня процесс ратификации сделки со стороны Евросоюза был полностью завершен. Однако вопрос будущих торговых отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit остался открытым.