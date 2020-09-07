Российские банки в августе аннулировали около 15 тысяч заявок на кредитные каникулы

Российские банки аннулировали в августе около 15 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В августе российские банки аннулировали около 15 тысяч заявок на кредитные каникулы, которые были введены весной в связи с ситуацией из-за вспышки коронавируса.

Это число составляет примерно четыре процента от общего количества поданных россиянами заявлений об отсрочке платежей по кредитам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Общая сумма отклоненных запросов составляет порядка 6,8 миллиарда рублей.

Как пояснили изданию в Центробанке, проблема заключается в том, что заемщики не подтвердили свое право на льготу в течение 120 дней, и теперь финансовые организации могут потребовать от должников разового внесения всех просроченных платежей, а также начислить пени и ухудшить кредитную историю.

По информации ЦБ, к 26 августа российские банки получили более 370 тысяч заявок на кредитные каникулы, при этом было удовлетворено 205,1 тысячи заявлений на общую сумму свыше 81 миллиарда рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, россияне на специализированных форумах жалуются на проблемы, возникшие после оформления кредитных каникул. Многие описывают одну и туже ситуацию: в банках не уточнили все делали предоставления рассрочки, а потом выставили платежи, превышающие ежемесячные в несколько раз.