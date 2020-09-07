Из-за тайфуна «Хайшэнь» в Японии пострадали 36 человек

На Японию обрушился очередной тайфун Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 7 сентября, на юго-западное побережье Японии обрушился мощный тайфун «Хайшэнь», в результате пострадали как минимум 36 человек, передает телеканал NHK.

Уточняется, что получили травмы жители острова Кюсю, а также префектур Нагасаки, Кагосима, Кумамото и Ямагути. Кроме того, сильные порывы ветра повредили линии электропередач, из-за чего обесточены более 440 тысяч домов. Примерно 800 тысяч человек в понедельник утром получили от местных властей рекомендации покинуть свои дома, людей размещают в специальных эвакуационных центрах.

Перед ударом стихии воскресенье были эвакуированы около 8,3 миллиона жителей прибрежных регионов страны, отменены почти 600 внутренних авиарейсов. Сейчас тайфун «Хайшэнь» движется со стороны Японии к Корейскому полуострову со скоростью 40 километров в час.