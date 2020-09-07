Площадь лесных пожаров в Калифорнии возросла до 2,1 тысячи гектаров

Лесной пожар в Калифорнии признан вторым по площади за всю историю штата Фото: REUTERS

Площадь лесных пожаров в Калифорнии возросла до 2,165 тысячи гектаров, леса полыхают пожарами в округе Сан-Диего.

По данным департамента пожарной охраны штата, на сегодняшний день удалось локализовать не более одного процента общей площади возгорания. В субботу, 5 сентября, новый стихийный пожар вспыхнул на территории Национального заповедника Сьерра, огонь там охватил свыше 14,5 тысячи гектаров земли. Были эвакуированы около 150 человек, чьи дома оказались окружены пламенем, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате еще 18 августа. Нынешний природный пожар в Калифорнии признан вторым по площади за всю историю штата.

Ранее сообщалось, что погибли как минимум шесть местных жителей, пострадали более 40 человек, в том числе пожарные.