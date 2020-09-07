Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 миллионов Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 7 сентября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 27 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 27 002224 человека. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 882053 больных, выздоровели 18,054 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 6 275614 человека, из них 193,2 тысячи умерли, около 3,726 миллиона излечились. За США следует Бразилия, где зафиксирован 4 137521 случай заражения, на третьем месте Индия (4 113811 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 1 025505 случаев заражения, скончались 17820 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 840949 заболевших россиян.