Лавров назвал условие проведения очного саммита «пятерки» СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие проведения очного саммита «пятерки» стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Он сказал, что такая встреча состоится при благоприятной эпидемической обстановке, отметив, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость совместных усилий основных мировых центров, при этом центральную координирующую роль в этой работе глава российского МИД отвел Организации Объединенных Наций.

«Следует отложить в сторону разногласия и объединиться ради выработки жизнеспособных решений ключевых проблем современности, упрочения глобальной и региональной безопасности и стабильности», - сказал Сергей Лавров в интервью газете Phileleftheros.

Министр добавил, что именно «на решение этих задач как раз и направлена известная инициатива президента России Владимира Путина о созыве саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН», и «положительная, заинтересованная» реакция партнеров на это предложение радует.

«Рассчитываем, что такой настрой позволит провести очную встречу в верхах, когда эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной», - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава российского государства предложил провести саммит «ядерной пятерки» Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) еще в июне, в статье о Второй мировой войне.