В ООН заявили, что снабжать Крым питьевой водой должны и Россия, и Украина

ООН заинтересовалась проблемой водоснабжения Крыма Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Организации Объединенных Наций убеждены, что снабжать Крым питьевой водой должны и Россия, и Украина. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, отметив, что главную ответственность за поставки воды на полуостров все же несет наша страна.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», - напомнила Тросселл в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее зампредседателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что в ООН заинтересовались вопросом водоснабжения Крыма, и управление Верховного комиссара правам человека запросило дополнительную информацию о поставках воды крымчанам, а также о перекрытии Северо-Крымского канала украинской стороной в 2014 году.

Между тем, по словам первого президента Украины Леонида Кравчука, Киев готов возобновить подачу воды на российский полуостров «в случае гуманитарной катастрофы».

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