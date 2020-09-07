Кипрская газета опубликовала список 34 владельцев «золотых паспортов»

34 имени российских, украинских и сирийских предпринимателей попали в список тех, кто получил гражданство Кипра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 6 августа, газета Politics опубликовала список 34 граждан с "золотыми" паспортами. В него попали многие российские, украинские и сирийские предприниматели, чей бизнес попал под санкции или административные штрафы, а они сами находятся под следствием.

Напомним, что Кипр выдавал гражданство таким людям и членам их семей в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах. Это происходило в период, когда президентом островного государства был экс-лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас (1946-2019).

В списке находятся известные украинские предприниматели: Игорь Коломойский (с женой и дочерью), Геннадий Боголюбов, Елена Гайдук (с мужем), Михайло Киперман (с женой) и предприниматель Константин Григоришин.

В числе получивших «золотые паспорта» значатся и сирийские бизнесмены Рами Маклуфа и Разана Отмана, а также российские олигархи.

Politics информирует, что список направлен лидерам политических партий страны президентом республики Никосом Анастасиадисом. Документ передавался под грифом «секретно», который впоследствии был снят.

Издание отмечает, что паспорта выдавались прежней и нынешней властью тем лицам, в отношении которых имелись те или иные сомнения в обоснованности подобного решения.