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Экономика

Мировую экономику ждет спад, считает эксперт

Многие уже готовы отключить программу господдержки для крупных предприятий
Анастасия РЫШКОВА
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Эксперт оценил риски мировой экономики

Эксперт оценил риски мировой экономики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В скором времени в мировой экономике произойдет спад.Так считает советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахим Фелс.

В период пандемии многие страны вложили большие средства, речь идет о триллионах долларов, чтобы поддержать свое экономическое положение. Поэтому в Германии выросло производство, в США сократилась безработица – было создано 1,4 млн рабочих мест, а доллар перестал падать.

Эксперт считает, что сохранить позиции будет непросто и властям этих стран нужно усилить поддержание экономики. Хотя многие уже готовы отключить программу господдержки.

Некоторые крупные корпорации, такие как Ford Motor Co. и United Airlines Holdings Inc, заявили о сокращении сотрудников. Китайские потребители не желают тратиться, а крупнейшие банки объявили о самом большом падении доходов за 10 лет из-за роста безнадежных долгов.

Обострение может наступить и из-за президентских выборов в США.

Пандемия нарушила планы всего мира. Чтобы произвести вакцинацию населения Земли потребуется немало времени, из-за этого мировая экономика рискует потерять в ближайшие годы 35 трлн долларов, передает Bloomberg.