До 13,57 триллионов рублей выросли доходы бюджетов субъектов России

В 2019 расходы субъектов РФ увеличились на 8,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 10% выросли с прошлого года доходы консолидированных бюджетов российских субъектов - до 13,57 трлн рублей, а расходы - на 8,6%, до 13,56 трлн рублей.

Счетная палата представила результаты проверки Министерства финансов. Согласно этим данным, стало понятно, что изначально был сделан недостаточно точный прогноз параметров консолидированного бюджета РФ.

«Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2019 год составили 13 трлн 572,3 млрд рублей, что на 10% больше прогнозируемого объема, расходы составили 13 трлн 567,6 млрд рублей, что на 8,6 % больше прогнозируемого показателя», - написано в отчете Счетной палаты, сообщает ТАСС.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2019 году выполнены с профицитом в 4,7 млрд рублей.

Также отмечается, что данные за 2019 год о доходах, расходах и источниках финансирования дефицита консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации говорят о том, что необходимо повысить точность прогноза параметров консолидированного бюджета Российской Федерации в целом.

В отчете сообщается, что 27 субъектов РФ не выполнили часть обязательств, закрепленных в соглашениях.