Иностранцам с жильем в России разрешили регистрировать у себя мигрантов

Иностранцы смогут принимать у себя соотечественников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранцы, имеющие жилье в России, теперь могут регистрировать у себя других мигрантов. Такой приказ в июне подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее соответствующие изменения были внесены в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Начиная с 7 сентября принимающей стороной может выступать любой иностранец, у которого в собственности находится недвижимость в России и, согласно российскому законодательству, это жилье он может предоставлять для проживания другому иностранному гражданину или лицу без гражданства.

Согласно вступившему в силу закону, человек освобождается от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней с момента приезда в страну. Госпрограмма призвана содействовать в решении вопросов добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, сообщает ТАСС.