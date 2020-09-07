У восьми российских туристов в Турции выявлен коронавирус

У восьми россиян в Анталии подтвердился коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После возобновления сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, около 336 тысяч российских туристов отправились в Анталью. У восьми из них был обнаружен COVID-19, заявил губернатор провинции Эрсин Языджи.

«После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», - сказал Язырджи.

Если гости Турции чувствуют недомогание, кашель, лихорадку, затрудненное дыхания, то их дистанцируют от других гостей и проводят медицинский осмотр.

После заключения врача информируется отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции. Выявляется с кем контактировал больной в последнее время , а пациент отправляется в больницу, сказал губернатор Языджи.

После того, как подтверждается диагноз, номер, в котором жил гость, проветривается и тщательно убирается, сообщает РИА Новости.