Эльман Пашаев счел правильной выбранную им тактику защиты Ефремова

Пашаев считает, что выбрал правильную линию ведения защиты актера Фото: Алена МАРТЫНОВА

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что выбранная им тактика защиты актера Михаила Ефремова в суде была верной.

Он отметил, что если бы Ефремов признал вину на начальном этапе судебного процесса, то это ничего бы не дало.

«Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово - это окончательно, и суд принимает последнее слово», - сказал Пашаев.

По мнению правозащитника, гособвинение запросило 11 лет колонии из-за сатирической поэзии актера, а не из-за того, признал он сразу вину или нет.

Пашаев сказал, что они с Ефремовым в хороших отношениях, и актер не имеет к нему никаких претензий.

«У меня с семьей Ефремова хорошие отношения», - сказал Пашаев. Его слова передает ТАСС.

Напомним, что Ефремов является основным обвиняемым по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня. Джип Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался в НИИ Склифосовского через несколько часов. Ефремову грозит 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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