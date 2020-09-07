Индия поднялась на второе место по числу инфицированных COVID-19

Индия вышла на второе место по числу заболевших коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, опередив Бразилию. Более чем 4,2 миллиона жителей страны инфицированы, сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны и американского института Джонса Хопкинса.

Лидером остаются США, где 6,2 миллиона инфицированных.

За последние сутки в Индии зафиксировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся. Такие цифры держатся уже вторые сутки.

За все время пандемии в Индии выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), на лечении находятся свыше 882 тысячи пациентов (20,99%), жертвами коронавируса стали более 71,6 тысячи (1,7%).

Министерство здравоохранения отмечает, что показатель летальных случаев в Индии ниже, чем в среднем в мире.

Напомним, что ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 в мире. С момента начала пандемии выявили около 26,7 миллиона случаев заражения, почти 876 тысяч стали жертвами вируса.