В Москве вылечились от коронавируса еще 882 пациента

Cтоличные медики вылечили еще 882 пациента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в понедельник, 7 сентября, сообщила, что столичные медики вылечили еще 882 пациента, инфицированных коронавирусом.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 882 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252», - сказала она.

Заместитель мэра рассказала, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания, врачи проводят специальные анализы. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации, передает ТАСС.

Вылечившимся от коронавируса пациентам врачи предлагают стать донорами плазмы. Основным критерием является возраст. Пациенту должно быть от 18 до 55 лет, он должен переболеть коронавирусной инфекцией и иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее Ракова сообщала, что уже три московские клиники получили вакцину от коронавируса.