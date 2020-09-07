Вода в стеклянных бутылках может вырасти в цене почти на треть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес предупредил о подорожании минеральной и питьевой воды в стеклянной таре. Ценник на товар может вырасти на треть из-за вопросов об утилизации бутылок по новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которую планируется создать до конца года.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) знают о проблеме и уже направили письмо в правительство, где обосновывают свою опасения.

В документе отмечается, что себестоимость стеклянных бутылок может увеличиться на треть, если правительство перенесет ответственность за утилизацию упаковки на изготовителей тары.

Сегодня этим вопросом занимается производитель товаров. Он либо оплачивает экологический сбор в размере 30%, либо организовывать отправку на переработку использованных упаковок.

- Правительство намерено увеличить сбор до 100% уже в следующем году.

Компании стремятся не платить даже 30%, а обеспечивают вывоз отходов на полигоны, - сказал «Известиям» президент СПБН Максим Новиков.

Если же переложить ответственность за утилизацию на производителей тары, то им будет гораздо сложнее собрать ее у всех партнеров и отправить на переработку, сообщает телеканал "360".

- Получается, что производитель будет отвечать за всех своих партнеров. Это невозможно, в итоге придется платить сбор, который отразится в цене тары, а значит, и в цене напитка для конечного потребителя, - Новиков.