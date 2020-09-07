Импортный алкоголь может исчезнуть с прилавков из-за требований к упаковке

Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» вызвал немало вопросов среди продавцов и производителей алкоголя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый закон о виноделии вытесняет из российских магазинов импортный алкоголь.

Владельцы супермаркетов отказывают поставщикам из-за того, что нет четкого понимания правильной трактовки правил.

Стоит напомнить, что производители сейчас должны указывать на упаковке место происхождения и год урожая винограда. Такую технологию можно выполнить не всегда, отмечают поставщики.

Этот вопрос коснулся не только вина, но и некоторых видов шампанского, пояснил гендиректор Simple Максим Каширин.

Все дело в том, что некоторые производители вынуждены смешивать виноматериалы из разных регионов. Так, например, шампанские вина нередко представляет собой смесь разных винтажей.

А при производстве коньяка можно изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда.

Как отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли, в магазинах должны оставить алкогольную продукцию, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года.

А полностью соответствовать новому законодательству должны те партии алкоголя, которые привезены уже позже.

Хотя, как заметил заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин, надзорные органы могут иметь другое мнение, сообщает РБК.

Напомним, что вступивший в силу закон от 26 июня 2020 года закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» создал некоторые разногласия и вопросы среди производителей и продавцов винной продукции. Торговые сети отказываются продавать товар, которые не соответствует новому законодательству, что бы не брать на себя штрафы, а производитель не знает, как решить вопрос с маркировкой, так как сырье для продукта порой поставляется из нескольких географических точек.