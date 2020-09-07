В России за минувшие сутки выявлено 5 185 новых заражённых коронавирусом

В России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки выявлено 5 185 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1 030 690. Оперштаб также сообщает, что новые заражённые зарегистрированы в 84 регионах России из 85. У 23,6% из них не было клинических проявлений заражения коронавирусом.

Также сообщается, что выздоровели за прошедшие сутки ещё 2 328 человек, а за всё время пандемии коронавируса в России врачи смогли вылечить 843 277 человек.

Число погибших от COVID-19 и сопутствующих заболеваний составило за последние 24 часа 51 человек. Всего в России погибли из-за коронавируса 17 871 пациент.

Более ста заражённых в сутки остаётся в Воронежской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Красноярском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве - 690.