Бородинский хлеб оказался недостаточно полезным

В ходе проверки специалистами не было обнаружено вредных микроорганизмов и консервантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роскачества устроили тестирование 26 марок бородинского хлеба. Оказалось, что товар хоть и высокого качества, но не достаточно полезный.

По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было, но витаминов оказалось мало. По количеству В1, В2, В3 и Е ни один товар требованиям организации не соответствовал.

Роскачество сообщает, что в ходе проверки специалистами не было обнаружено вредных микроорганизмов и консервантов.

Проверку на безопасность прошли все товары. В хлебе лишь одной марки нашли небольшое количество пестицидов, но для здоровья это угрозы не несет.

Считается, что бородинский хлеб впервые был испечен монахинями женского Спасо-Бородинского монастыря, основанного на месте Бородинской битвы вдовой генерала Александра Тучкова. По другой версии, рецепт хлеба был разработан в 1933 году Московским трестом хлебопечения.