Сто тонн контрабандных сигарет из ОАЭ были изъяты ФСБ

ФСБ изъяла 100 тонн сигарет у контрабандистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудниками Федеральной Службы Безопасности было изъято 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов.

Общая стоимость нелегальной продукции составила 216 миллионов рублей.

«ФСБ России пресечен канал контрабанды в Российскую Федерацию табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 млн рублей», - сообщили в ФСБ в понедельник, 7 сентября.

По информации Федеральной службы безопасности, возбуждено уголовное дело, а организаторы поставки контрабандного товара уже задержаны.

Табак поставлялся на территорию России под видом томатной пасты. Нелегальная продукция находилась в пяти двадцатитонных контейнерах. После доставки товар развозили в грузовых автомобилях по территории России, рассказали в спецслужбах.