Гинцбург: Россия может справиться с коронавирусом к лету 2021 года

За 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сказал, что Россия может справиться с коронавирусом к лету 2021 года.

Профессор отмечает, что за это время удастся привить большее количество граждан страны.

По его словам, учитывая имеющиеся мощности, за 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», - сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

Профессор подтвердил, что вероятность того, что Россия справится с коронавирусом к следующему лету, весьма высока.

«Я на это надеюсь, если все пойдет по плану», - сказал профессор.

Александр Гинцбург сказал, что российская площадка с октября сможет производить 600-700 тысяч вакцин в месяц. При этом «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» вместе смогут давать 5 млн вакцин, отметил он.

Профессор подчеркнул, что, пока не начнется вакцинация, будут происходить потери из-за коронавируса среди населения.

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