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Репродуктолог назвала допустимую норму алкоголя для женщин, которые хотят родить

Специалист развеяла миф, что спиртное уничтожает яйцеклетки
Елена АКИМОВА
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Репродуктолог назвала допустимую норму алкоголя для женщин, которых хотят родить

Репродуктолог назвала допустимую норму алкоголя для женщин, которых хотят родить

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаянэ Калоева рассказала, можно ли употреблять спиртное женщинам, которые хотя родить ребенка. Эксперт назвала безопасную норму и развеяла миф, что спиртное уничтожает яйцеклетки.

Красное или сухое вино в умеренных количествах никак не помешает женщине стать мамой, а наоборот может позитивно сказаться на здоровье.

- Я ничего плохого не вижу в бокале вина. Это никак отрицательно не скажется, даже наоборот: у женщин, которые позволяют себе расслабиться, беременности наступают чаще, - говорит специалист в беседе с Ридусом.

По мнению врача, допустимая безопасная норма – один, максимум два бокала в день. А вот крепкие алкогольные напитки употреблять не рекомендуется. Только в исключительных случаях, когда» очень сильно хочется». Но стоит всегда помнить об умеренности.

- Спиртное не отражается на качестве яйцеклеток, на них влияет возраст. После 35 лет их качество начинает снижаться, - отмечает Гаянэ Калоева.

Тем, кто планирует родить после 35 лет, стоит подумать о заморозке яйцеклеток. Сделать эту процедуру нужно до указанного возраста, чтобы сохранились все биологические показатели. Тогда и в 40 и в 50 лет можно говорить о здоровой беременности.

Ранее беременных женщин предложили штрафовать за алкоголь и сигареты. Магазины, продающие «запрещенку» будущим мамам, могут потерять миллион рублей.