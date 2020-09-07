Семейный психолог рассказал о синдроме 7 сентября у детей и родителей

Семейный психолог объяснила, почему детям так тяжело вернуться в школу после первых выходных сентября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В начале второй недели учёбы ребёнок эмоционально устаёт от новых условий, коллектива и новых обязанностей. "Синдром 7 сентября" может настичь и детей, и родителей, и даже привести к тому, что ребёнок заболеет, рассказала "Комсомольской правде" семейный психолог Анна Девятка.

- И вот эта первая неделя психоэмоционального напряжения, когда ребенок с утра встает, ему приходится идти не в садик, а в школу, а многие дети в садик не ходили и школа для них что-то новое, очень сложное не в плане знаний, а в плане эмоционального выдерживания, когда ребёнок оказывается среди других тридцати детей. И с новым учителем. И ему приходится заново выстраивать дружеские отношения, ориентиры, - объяснила специалист.

Она также подчеркнула, что такой новый режим жизни становится тяжёлым особенно после первых выходных, и дети, стремясь избавиться от стресса и остаться дома, могут заболеть.

- Это очень сложно и детям, и родителям. И пять дней они выдерживают, потом выходные, и потом оказывается, что снова надо идти в школу. И ребёнок расстроится, конечно. И риск заболеть велик, конечно, это детский способ ухода от сложностей, - заявила Анна Девятка.

Отвечая на вопрос о том, что можно сделать, чтобы сохранить эмоциональное состояние ребёнка спокойным и не нарушить режим учёбы, психолог отметила, что родителям придётся набраться терпения. Врач также предостерегла родителей от дополнительных заданий и занятий на первое время.

- Давайте до нового года. Цель – дожить до нового года. Шестьдесят первых адаптивных дней, когда очень важно, - назвала примерные сроки привыкания к новому ритму жизни психолог.

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