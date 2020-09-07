Программу онлайн-марафона "Ночь выборов-2020" озвучат на пресс-конференции

Онлайн пресс-конференция, посвящённая проведению голосования всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов-2020", состоится сегодня, 7 сентября, в здании ТАСС. Сам онлайн-марафон запланирован на 13 сентября, в день Единого дня голосования.

На пресс-конференции выступят глава оргкомитета всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов”, политолог Дмитрий Гусев, председатель Координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член ОП РФ Алёна Булгакова и президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов.

Они расскажут о том, кто будет участвовать в политических баттлах, о политологах, лидерах партий, блогерах, экспертах и секретном госте, которые выступят в рамках "Ночи выборов".