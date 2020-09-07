Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом россиян

Анна Попова сообщила, что уже 0,6% всех россиян переболели коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России диагноз коронавируса был подтверждён у более чем 0,6% граждан с 1 января по 7 сентября 2020 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Eжегодном Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

- Сегодня в РФ чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года, - заявила Анна Попова.

Она также рассказала, что в стране используют 172 тест-системы для диагностики коронавируса.

Глава ведомства отметила, что Россия помогает поставками диагностического оборудования 35 странам мира.