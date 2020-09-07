Мишустин заявил, что будет продолжать курировать конкурс «Лидеры России»

Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 7 сентября заявил, что продолжит быть наставником конкурса «Лидеры России».

Курировать конкурс он также попросил быть министров и вице- премьеров .

«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров - я совершенно искренне это говорю - получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство - это самый социальный лифт - сказал глава кабинета министров

Михаил Мишустин подчеркнул, что конкурс привлек большое количество людей, среди которых есть талантливые управленцы. Итоги конкурса по мнению главы кабмина оказались очень результативными.

Он также оценил работу в конкурсе первого заместителя руководителя администрации президента Сергей Кириенко и генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексея Комиссарова, сообщает ТАСС.

«Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что именно люди, что именно человеческий капитал - это главный приоритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей страны», - сказал Мишустин на заключительном дне суперфинала конкурса.