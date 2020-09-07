Роман Вильфанд рассказал о природных аномалиях осени

Синоптики предсказали аномальную погоду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о несвойственных для осени погодных перепадах. По словам метеоролога, в ближайшие дни на севере европейской территории России воздух прогреется до 20 градусов, что необычно для этих регионов.

А вот на юге Западной Сибири наоборот в скором времени аномально похолодает. Температура воздуха в Омске, Томске, Новосибирске составит порядка +13-15 градусов.

В столичном регионе погода начнет меняться со вторника, 8 сентября. В городе резко похолодает сразу на 6-7 градусов. В среду и в четверг, в Москве ожидаются кратковременные дожди. К пятнице температура в городе установится на уровне климатической нормы и составит порядка 15-16 градусов тепла, передает «Российская газета».

Согласно прогнозу Гисметео, похолодание также ждет всю центральную часть России. Сильный порывистый ветер ожидается в Твери, Костроме, Брянске. Температура воздуха здесь не поднимется выше 14-15 градусов, передает «Свободная пресса».