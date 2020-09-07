Глава Чувашии тепло встретил нового Владыку Республики

Новый митрополит в последний раз приезжал в Чувашию в феврале. Сейчас он отметил, что регион изменился, и прежде всего, другим стало настроение людей.

Митрополит Савватий был назначен на Чебоксарскую кафедру Чувашской митрополии решением Священного Синода Русской Православной Церкви 25 августа. В Чувашию он прибыл из Улан-Удэ в первых числах сентября. Здесь его ждали.

«Рад, что Вы приехали … Я видел в соцсетях, как люди слезно прощались с Вами. Но мы тоже Вас очень ждали, — сказал Олег Николаев в приветственной речи. - Мы выполняем повседневную кропотливую работу по развитию экономики региона. Но важен не только внешний достаток. Не менее важно, чтобы царили мир и покой в душе людей. Только внешняя и внутренняя гармония, баланс в обществе, надежда, вера и стремление людей позволяют поступательно развиваться.»

Стороны выяснили, что настрой органов власти и духовенства совпадает и выразили надежду на продуктивную совместную деятельность на благо народа Чувашии.