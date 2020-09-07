«Круглый стол короля Артура»: Кремль оценил пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Песков прокомментировал пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой о визите президента Сербии Александара Вучича в Вашингтон.

«Возможно, действительно возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения, поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии, в частности», - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что Сербия для России является братским народом и власти Сербии также готовы поддерживать многолетнюю дружбу. Именно поэтому российский МИД многое делает для развития российско-сербских двусторонних отношений.

Комментируя высказывания Захаровой о встрече президента Вучича в Белом доме, Песков заметил, что «в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура».

Песков отметил, что все кодексы не могут быть прописаны, но при этом важно быть конкретным и точным в высказываниях, чтобы не возникало двойственного понимания.

Напомним, что ранее в интернете распространилась фотография, на которой президент Александр Вучич запечатлен сидящим на стуле перед столом Дональда Трампа.

Комментируя снимок, представитель МИД Мария Захарова сделала скриншот кадра из фильма «Основной инстинкт», который подписала: «Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте».

Позднее она сделал комментарий, что пост был неверно истолкован, сообщает ТАСС.