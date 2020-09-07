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В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Для следующего обследования необходимо разрешение родственников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников, заявила Врачебная палата ФРГ

Новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников, заявила Врачебная палата ФРГ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачебная палата ФРГ заявила в ответ на запрос российских врачей, что новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников.

Днём ранее, 6 сентября, глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что министерство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.

Кроме того, как сообщал сайт KP.ru, Маас отметил, что информацию уже можно передать, но процесс займёт много времени, поскольку появляются новые данные.

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