В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников, заявила Врачебная палата ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачебная палата ФРГ заявила в ответ на запрос российских врачей, что новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников.

Днём ранее, 6 сентября, глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что министерство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.

Кроме того, как сообщал сайт KP.ru, Маас отметил, что информацию уже можно передать, но процесс займёт много времени, поскольку появляются новые данные.