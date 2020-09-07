Курс валют на Мосбирже 7 сентября 2020 года: евро поднялся выше 90 рублей впервые за четыре года

Евро поднялся до 90 рублей и достиг своего прежнего максимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года.

Специалисты отмечают, что позиции рубля слабеют на фоне дешевеющей нефти.

Курс валют растет уже которую неделю, переступая свои прежние рекорды. Евро поднялся до 90 рублей, достигнув своего прежнего максимума, который фиксировала Московская биржа в 2016 году, доллар в понедельник поднялся вновь до 76 рублей.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 13:10 по Москве вырос на 73 копейки — до 76,16 рубля, европейской — на 79 копеек, до 90,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее специалисты отмечали подъем американской валюты до 76,17 рубля, что является предельным максимумом с апреля 2020 года, евро достиг 90,10 рубля.

Стоит отметить, что цена нефти упала на 1,8%, составив 41,90 доллара за баррель по марке Brent.