Эксперты объяснили, как стремительный рост евро скажется на рубле

Эксперты объяснили, как отразится на рубле стремительный рост курса евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская валюта поднялась до двухлетнего максимума, превысив отметку в 1,2 доллара. У экспертов складывается ощущение, что крепкий евро – это надолго. Но как скажется подобная стабильность на рубле?

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова в данной ситуации больше негативного, чем позитивного.

В первую очередь, рост евро ударит по отечественным компаниям, которые закупают продукцию в Европе и продают на внутреннем рынке за рубли.

Еще один аналитик из «Фридом Финанс» Евгений Миронюк видит положительные стороны в ситуации: например, увеличение доходов тех, кто работает на экспорт.

- С точки зрения внешней торговли более дорогой евро относительно доллара — это больший объем экспорта в рублевом выражении, больший объем уплаченных в бюджет пошлин, лучше состояние госфинансов, - пояснил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей. В последний раз он достигал такого значения в феврале 2016 года, передает телеканал "360".