Кремль: Проверку записи разговора Берлина и Варшавы ведут спецслужбы

Кремль не дает оценку переданной Минском записи разговора о Навальном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не дает оценку переданной Минском записи разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального. Он подчеркнул, что эту проверку ведут спецслужбы.

«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться с материалами из СМИ - это первое. Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации с Навальным.

Предоставили ли уже свое заключение спецслужбы президенту РФ, Песков сказал, что не располагает такой информацией.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил, что его службы перехватили разговор Варшавы и Берлина по ситуации Навального, подчеркнув, что намеки на отравления являются ложными. Глава республики пообещал предоставить запись российским спецслужбам. В пятницу, 4 сентября, Белорусский гостелеканал ОНТ продемонстрировал аудиозапись разговора, в которой возможный представитель Германии говорит, что подтверждение «отравления» не так важно - на войне «всякие методы хороши», сообщает РИА Новости.