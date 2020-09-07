В Москве 25 тысяч добровольцев записались на тестирование вакцины от коронавируса

Для тестирования российской вакцины от коронавируса наберут 40 тысяч добровольцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве на тестирование вакцины от коронавируса уже записались 25 тысяч человек. Добровольцы примут участие в исследованиях, которые дадут медикам понимание, как прививка от COVID-19 поможет в борьбе с вирусом.

Пока испытания не начались, всего власти планируют набрать 40 тысяч человек, с которым будут работать врачи.

Перед началом исследований, врачи проверят состояние здоровья у добровольцев и выявят возможные противопоказания для вакцинации. Для одобрения кандидатуры медикам также понадобятся сведения о хронических заболеваниях или аллергических реакциях.

После проведения вакцинирования полгода участники исследования будут под постоянным контролем медиков, врачи планируют отследить все возможные воздействия лекарства на организм человека, сообщат ОТР.

Подать заявку на участие в испытаниях может любой человек, достигший 18-летнего возраста. Обязательное условие- московский полисом ОМС. Помимо этого, доброволец не должен болеть ОРВИ минимум две недели до даты обращения.

Для женщин обязателен отрицательный тест на беременность.

Ранее ведущий мировой научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" производства Института им. Гамалеи.