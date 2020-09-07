Названы самые курящие регионы России

Росстат назвал регионы с наибольшим числом курильщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наибольшее количество курильщиков проживает в Чукотском автономном округе. Здесь табак потребляет 39% населения. Такие данные приводит Росстат за 2019 год.

На втором месте в списке самых курящих регионов расположился Еврейская автономная область, где курят 37,3% жителей. Замыкает первую тройку Забайкальский край. Здесь потребляют табак 36,3% населения.

Добавим, что в пятерку самых курящих регионов вошли также Республика Хакасия и Якутия с показателями 35,7% и 34,4% соответственно.

Также согласно статистике, меньше всего потребляют табак жители в Ингушетии – всего 5,7%. Также невысокие показатели наблюдаются в Чеченской Республике (10,2%), Дагестане (10,4%), Северной Осетии (12,5%) и Кабардино-Балкарии (17,3%), пишет «Ридус».

В Росстате добавили, что в целом, потребителями табака в России являются 24% населения.