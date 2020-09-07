Ученые клонировали умершую 20 лет назад лошадь Пржевальского Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученые в Соединенных Штатах смогли клонировать лошадь Пржевальского, которая умерла более 20 лет назад. Все это время ее ген хранили в камере в замороженном виде. Эксперимент специалистов стал настоящим научным прорывом: это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет, сообщается на официальном портале организации по сохранению и восстановлению генетических данных исчезающих животных Revive & Restore.

В 1975 года в Великобритании на свет появился жеребенок, которого через два года привезли в Соединенные Штаты. Он прожил до 1998 года, после чего скончался, однако ученые смогли сохранить и заморозить его генетический материал.

В начале августа текущего года в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии родился его клон – жеребнок Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке. Эксперты компании Revive & Restore совместно с компанией ViaGen смогла восстановить ген его предка.

Американский биолог Бен Новак сообщил, что это стало первым клонированием лошади Пржевальского за очень долгие годы.

Сейчас по всему миру насчитывается не более двух тысяч лошадей, который были рождены от 12 особей лошади Пржевальского. Вид был спасен от, казалось бы, почти неизбежного вымирания в 1990-х. Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию этих животных, занесенных в Красную книгу.