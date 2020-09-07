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Политика

Германия: Пока рано говорить о последствиях дела Навального для "Северного потока - 2"

Берлин пока не может представить единую позицию относительно госпитализации политика
Ася КУЗНЕЦОВА
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Штеффен Зайберт заявил, что рано говорить о последствиях дела Навального для "Северного потока - 2"

Штеффен Зайберт заявил, что рано говорить о последствиях дела Навального для "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не сформировали пока единую позицию относительно ситуации с Алексеем Навальным, а потому у правительства нет общего мнения о последствиях для "Северного потока-2". Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он также отметил, что Германия продолжает ждать ответа от Москвы.

- Я понимаю ваши вопросы, которые формулируются в одном направлении, - о последствиях. Прошу отнестись с пониманием, что ещё очень рано точно отвечать на них, - отметили Зайберт.

Он также подчеркнул, что "Северный поток-2" не является немецким проектом, хотя его часто так называют. В нём только принимают участие немецкие компании, как и другие иностранные.

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