Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Новак: Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски нефтепотоков из портов Литвы в российские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская и белорусская стороны уже начали проработку условий переброски нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Как сообщил в понедельник, 7 сентября, министр энергетики РФ Александр Новак, в настоящее время объем оценивается в три-четыре миллиона тонн.

- Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ. Республика сможет погасить долги в течение месяца,- сообщил Александр Новак.

Как ранее писал сайт kp.ru, сейчас Минск и Москва тщательно рассматривают экономические условия для возможности перенаправления подобных поставок на территорию России. В частности, эксперты должны провести сверку, поскольку имеется и задолженность в размере 328 миллионов долларов за поставки газа.