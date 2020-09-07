Профессор рассказал о патологиях после коронавируса

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, д.м. н. профессор Павел Воробьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, д.м. н. профессор Павел Воробьев рассказал kp.ru о последствиях заражения коронавирусом.

По словам эксперта, у ковида могут быть отдаленные последствия. Можно было бы предположить, что в первую очередь страдают легкие. Но, как выяснилось, постковидный синдром — это повреждение головного мозга.

По словам профессора, под удар попадает и периферическая нервная система, и вегетативная.

Это влияет на наше настроение, на все важные процессы: от сердцебиения до сна до дыхания, от гормонального цикла до пищеварения.

Симптомами постковидного синдрома могут быть: головная боль, слабость, необычные сны, плаксивость и депрессия, скачки давления. Все то, что называют «астеническим синдромом». Некоторые изменения после перенесенного заболевания видны на томографе при исследовании мозга.Все это, как объяснил эксперт, сложилось в одну патологию. Воспаление и повсеместный тромбоз микрососудов.

Изучением постковидного синдрома первыми занялись именно российские медики.

Наш ученый О.Заратьянц сделал самые большие в мире морфологические исследования тканей у погибших от коронавируса. И даже выпустил специальный атлас.

«Конечно, далеко не у всех такие последствия, всего несколько процентов страдают от постковидного синдрома», - уточнил профессор.

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