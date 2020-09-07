В Одинцове задержали четыре человека по подозрению в хищении двух миллионов масок

В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении 2 млн масок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковье сотрудники МВД задержали четырёх мужчин по подозрению в хищении двух миллионов медицинских масок и 600 электронных термометров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что по версии следствия задержанные ворвались с оружием в руках на склад, расположенный на Железнодорожной улице в Одинцове, связали охрану и украли медицинские маски, термометры, деньги, часы и мобильные телефоны, а затем уехали на фургоне.