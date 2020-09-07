МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Захаровой исчерпана Фото: Анна ЖУКОВА

Инцидент с высказыванием официального представителя российского министерства иностранных дел в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в Соединенные Штаты полностью исчерпан и не повлечет последствий для отношений Сербии и РФ. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил сербский вице-премьер Ивица Дачич.

- Министерство иностранных дел Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя российского МИД Захаровой, чтобы не осталось сомнений в российско-сербских отношениях. Эти государства – стратегические партнеры и будут продолжать сотрудничество. Инцидент не оставит следа на наших добрых отношениях, - сказал Дачич в эфире программы Happy TV. Его слова цитирует пресс-служба министерства.

Министр иностранных дел Сербии также отметил, что в ходе переговоров в США сербская делегация не позволила, чтобы подписанный документ отразился на отношениях Белграда с Москвой или Пекином.

Напомним, что во время визита в Штаты глава Сербии и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины.