Путин обсудил с королём Саудовской Аравии совместное производство российской вакцины от коронавируса

Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин созвонился с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре 2020 года, а также перспективы совместного производства российской вакцины от коронавируса.

Переговоры прошли по инициативе саудовской стороны.

Обе стороны также заявили, что удовлетворены ходом выполнения договоренностей ОПЕК+ и условились о плотной координации.