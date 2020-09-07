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Политика

Путин обсудил с королём Саудовской Аравии совместное производство российской вакцины от коронавируса

Также лидеры государств затронули подготовку к встрече G20
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19

Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин созвонился с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре 2020 года, а также перспективы совместного производства российской вакцины от коронавируса.

Переговоры прошли по инициативе саудовской стороны.

Обе стороны также заявили, что удовлетворены ходом выполнения договоренностей ОПЕК+ и условились о плотной координации.