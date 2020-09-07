Экономист объяснил резкий рост продаж иномарок и квартир в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После почти полугода пандемии «обедневшие» россияне кинулись в магазины: за это лето эксперты зафиксировали сенсационный рост продаж дорогих импортных автомобилей и недвижимости. В эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Антон Шабанов объяснил бум дорогого потребления в России.

Эксперт отметил, что, согласно статистике, огромное количество таких дорогих покупок совершается за счет кредитов.

- Тут два аспекта, один больше к психологам, вторая к экономистам. В экономике это называется эффект отложенного спроса. Мы долгое время были фактически закрыты, причем, закрыты на территории своей квартиры или дома, а теперь вот дорвались и пытаемся компенсировать все. Людям страшно, что может случиться экономический коллапс, поэтому начинают тратить всё сейчас, чтобы перестраховаться. Это совершенно нелогично, - отметил Шабанов.

Экономист добавил, что не следует вкладывать деньги и таким неразумным образом: одно дело, когда автомобиль действительно необходим для использования, и совсем другое, когда его покупают просто «чтобы был».

- Мы дорвались до свободы после очень жесткого заточения. И мои знакомые психологи говорят, что вот такие эффекты гиперпотребления, как говорят экономисты, наблюдаются, когда люди выходят из мест заключения, - сказал он.

Специалист также объяснил, почему в последнее время россияне стали тратить намного меньше денег на фитнесклубы и спортивные залы: дело в том, что вместе с этим выросли продажи спортивного инвентаря. Люди теперь предпочитают заниматься спортом дома, поскольку ходить в общественные места во время пандемии было крайне опасно.

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