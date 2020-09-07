Мурашко о коронавирусе в России: Рано говорить, что всё успокоилось

Мурашко: рано говорить о том, что ситуация с коронавирусом в России успокоилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано говорить, что ситуация с пандемией коронавируса в России успокоилась, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.

- Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано, - заявил министр, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России".

При этом Мурашко обратил внимание на то, что в России при начале эпидемии оперативно смогли перепрофилировать около 180 тысяч коек и создать федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры. Ради помощи заражённым коронавирусом обучили более полутора миллионов медицинских работников.