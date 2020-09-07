Алексея Навального вывели из комы

Навального вывели из комы, ему стало лучше Фото: Евгения ГУСЕВА

Алексей Навальный был постепенно выведен из медикаментозной комы, сообщили специалисты клиники "Шарите". Они также заявили, что состояние здоровья политика значительно улучшилось.

Также сообщается, что Алексей Навальный начал реагировать на обращения окружающих, однако по-прежнему нельзя исключать долгосрочных последствий случившегося для его здоровья.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Экипаж самолёта смог быстро приземлиться в аэропорту Омска, где политика госпитализировали врачи скорой помощи, подозревая у него токсическое отравление. В больнице Навальный впал в кому. Врачи сообщили, что следов отравляющих веществ в анализах пациента не обнаружено, а приступ в самолёте мог быть вызван нарушением обмена веществ. Спустя почти двое суток после госпитализации Навального транспортировали в Берлин, в клинику "Шарите".