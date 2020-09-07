Диетолог рассказала, почему шаурма полезнее другого фастфуда

Диетолог рассказала о пользе шаурмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вредность фастфуда складывается сразу из нескольких факторов. Во-первых, далеко не все уличные точки общепита соблюдают санитарные нормы, из-за чего посетители могут отравиться таким перекусом. Об этом напомнила диетолог, специалист по оздоровлению, натуропат Ольга Бурлакова.

Во-вторых, большая часть «уличной еды» готовится именно на дрожжевом тесте. А в совокупности с мясом и белой пшеничной мукой дрожжи усваиваются организмом очень плохо.

Еще одним фактором вредным является использование большого количества сливочного и рафинированного масла. Это еще больше усугубляет вредные свойства дрожжевого теста или просто убивает полезность овощей и мяса.

При этом из всей уличной еды самой полезной считается шаурма. Это связано с использованием лаваша и большого количества овощей.

«В шаверме достаточно много свежих овощей, которые способствуют лучшему перевариванию мяса, а значит, и похудению. По вкусу шаверма, как правило, не сильно соленая, что не увеличивает чувство голода. Соответственно, после того как вы ее поели, вам не захочется заедать ее чем-то еще дополнительно. И самый важный момент — это то, что шаверма делается с лавашом», — цитирует диетолога ФАН.

Также Бурлакова добавила, что если в шаурму не добавлять майонез, то и вовсе получится полезный диетический продукт.

Напомним, ранее врач-диетолог из Турции Фатма Байсал Юсуф перечислили продукты, укрепляющие сердечную систему. По его словам, чтобы укрепить сосуды необходимо есть рыбу на гриле, орехи и продукты, содержащие витамин Е, передает сайт argumenti.ru.